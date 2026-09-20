Сегодня «Ирбис» впервые сыграет в Высшей лиге флорбола в Казани
Стартовый матч казанской команды пройдет против северодвинской «Барракуды»
Сегодня «Ирбис» впервые сыграет в Высшей лиге флорбола в Казани. Первым соперником казанцев станет северодвинский клуб «Барракуда».
Встреча пройдет в 15:00 по московскому времени в казанском спорткомплексе «Бустан».
Для клуба «Барракуда» игра станет третьей в новом сезоне Высшей лиги. Ранее северодвинцы обыграли в гостях «Мининский» (4:3 ОТ) и «Нижегородец» (2:1).
Напомним, перед началом сезона в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с исполнительным директором «Ирбиса» Булатом Габдрахмановым.
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