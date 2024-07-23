Reuters: в результате схода оползня в Эфиопии погибли 157 человек

В результате схода оползня на юге Эфиопии погибли 157 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственного чиновника. Ранее сообщалось о 55 погибших.

— На данный момент обнаружено 157 тел из двух деревень... Мы считаем, что это число только будет расти, — передает агентство.

Оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. В Эфиопии сейчас разгар сезона дождей, который начался в июле и продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.

Следует отметить, что в мае этого года в Папуа — Новой Гвинее из-за оползня более 4 тысяч человек остались без крова, более 600 погибли.

Олег Исаков