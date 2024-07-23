В Татарстане зафиксировали рекордно низкие показатели младенческой смертности за последние 20 лет

Фото: Динар Фатыхов

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Зиатдинов заявил, что в республике прослеживается тенденция снижения младенческой смертности.

Согласно официальным статистическим данным, за первую половину 2024 года в Татарстане уровень смертности младенцев составил 2,6 промилле. Это почти в два раза меньше, чем в среднем по России, где этот показатель равен 4,2. В Приволжском федеральном округе он еще ниже — 3,7.

Зиатдинов также сообщил, что в 2023 году показатель младенческой смертности составил 3,1 промилле, что более чем в три раза лучше, чем в 2004 году, когда этот показатель был равен 11,2.

— Мы надеемся, что в 2024 году показатели будут еще ниже, чем в 2023-м, — подчеркнул главврач ДРКБ.

Напомним, что в апреле текущего года Татарстан занял пятое место в ПФО по показателям младенческой смертности — тогда этот показатель зафиксировали на уровне 2,7 промилле (или 27 детей на 10 тысяч).

Олег Исаков