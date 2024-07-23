В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о нелегальных мигрантах

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто сообщит о местах проживания нелегальных мигрантов.



— Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах, — написал депутат в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что направил соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.



По мнению Сергея Каргинова, эта инициатива поможет раскрыть незаконные «миграционные сети» и создаст барьер против потока нелегалов, которые совершают все более жестокие преступления.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о депортации иностранцев за незнание русского языка. Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили начать депортировать иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

Олег Исаков