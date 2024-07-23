Из Подмосковья в Татарстан: назначен новый председатель Казанского военного суда

Фото: Ирина Плотникова

Накануне президент России подписал указ о назначении нового председателя Казанского гарнизонного военного суда — должность числилась вакантной почти 5 лет. Суд возглавит Алексей Новиков, ранее служивший в Подмосковье на позиции зампреда Одинцовского гарнизонного военного суда.



По данным источников «Реального времени», к своим обязанностям новый председатель пока не приступил.

В этом году Алексею Новикову исполняется 40. Карьеру в судебной системе начинал помощником председателя Краснознаменского гарнизонного военного суда. В 2012-м был назначен судьей 94-го гарнизонного военного суда в Москве, а в ноябре 2019-го занял пост заместителя председателя Одинцовского гарнизонного военного суда, в юрисдикцию которого входят город Звенигород и восемь районов Подмосковья, включая Можайский, Истринский и Шаховский.

На протяжении последних 17 лет Казанский военный суд возглавлял Эдуард Сафонов — первые два шестилетних срока в ранге председателя, с декабря 2019-го — в качестве временно исполняющего обязанности руководителя. Конкурс на вакантную должность объявлялся неоднократно, некоторые кандидаты получали рекомендацию Высшей квалифколлегии судей РФ, но до назначения дело не доходило.

В юрисдикцию суда входят воинские части и подразделения на территории трех республик — Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

Тем же президентским указом назначены председатели Бавлинского и Апастовского судов в Татарстане.