Чистопольский «Водоканал» переходит под государственное управление

Фото: Динар Фатыхов

АО «Чистополь-Водоканал» в ближайшие недели перейдет под государственное управление республиканского производственного объединения «Таткоммунэнерго», сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Решение о переводе было принято после многочисленных собраний, посвященных проблемам водоснабжения в городе, вызванным частыми авариями на сетях.

— Мы забираем «Водоканал», он станет филиалом «Таткоммунэнерго. Через две недели юридические процедуры завершатся, и он полностью перейдет в наше ведомство, — заявил Айзатуллин.

В Чистополе сети водоснабжения нуждаются в срочной модернизации, поскольку некоторые из них были построены еще в 50-х годах. Минстрой Татарстана планирует выявить наиболее острые проблемы и провести часть ремонтных работ до зимнего периода.

В перспективе город будет включен в федеральные программы по очистным сооружениям и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Проблемы с водоснабжением в Чистополе наблюдались и раньше. В январе 2024 года масштабная авария оставила без воды девять районов города, что вызвало серьезное общественное беспокойство. В ответ на этот инцидент раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести комплексный анализ ситуации и разработать предложения по переводу водоснабжения Чистополя из частных рук в государственное управление.

Анастасия Фартыгина