Госдума установила штрафы и лишение свободы за участие в нежелательных иностранных организациях

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к КоАП и УК РФ, устанавливающих ответственность за участие в работе нежелательных иностранных организаций, в том числе тех, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Поправки входят в пакет инициатив, направленных на возможность признания нежелательной в России деятельности иностранных организаций с государственным участием, сообщает ТАСС.

Согласно принятым поправкам, если лицо уже было оштрафовано или имеет судимость за участие в работе нежелательной организации, ему будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет.

За сбор средств или оказание финансовых услуг для обеспечения деятельности всех признанных нежелательными в стране иностранных организаций грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. Кроме того, за организацию деятельности любой иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной, срок лишения свободы составит до шести лет.

Согласно документу, новая норма позволит признавать нежелательной деятельность иностранной организации в России, если ее работа представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны, а также способствует или препятствует выдвижению и избранию кандидатов на выборах, проведению референдума и достижению определенного результата на них.

В июне в Госдуму внесен на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в России нежелательными.

Рената Валеева