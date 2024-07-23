Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Глава государства также назначил своих представителей в коллегиях судей регионов. В Татарстане назначены шесть новых представителей суда.
Так, согласно указу президента на должности назначены:
- Любовь Нуруллина — судья Вахитовского районного суда Казани;
- Марат Салихов — судья Советского районного суда Казани;
- Алексей Новиков — председатель Казанского гарнизонного военного суда;
- Лилия Гафиатуллина — председатель Апастовского районного суда;
- Ринат Фасхутдинов — председатель Бавлинского городского суда;
- Ильназ Гизатуллин — заместителем председателя Нижнекамского городского суда.
В прошлом месяце президент России Владимир Путин также подписал указ о назначении четверых федеральных судей в Республике Татарстан. Тогда были назначены судьи в Бугульминский городской суд, Вахитовский районный суд Казани, Набережночелнинский городской суд, Чистопольский городской суд.
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