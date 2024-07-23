Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Глава государства также назначил своих представителей в коллегиях судей регионов. В Татарстане назначены шесть новых представителей суда.

Так, согласно указу президента на должности назначены:

Любовь Нуруллина — судья Вахитовского районного суда Казани;

Марат Салихов — судья Советского районного суда Казани;

Алексей Новиков — председатель Казанского гарнизонного военного суда;

Лилия Гафиатуллина — председатель Апастовского районного суда;

Ринат Фасхутдинов — председатель Бавлинского городского суда;

Ильназ Гизатуллин — заместителем председателя Нижнекамского городского суда.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин также подписал указ о назначении четверых федеральных судей в Республике Татарстан. Тогда были назначены судьи в Бугульминский городской суд, Вахитовский районный суд Казани, Набережночелнинский городской суд, Чистопольский городской суд.

Разиль Самигуллин