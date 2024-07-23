Госдума освободила от должностей вице-спикера Неверова и председателей двух комитетов

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня стало известно, что депутаты Государственной думы Павел Завальный и Дмитрий Свищев освобождены от должностей глав думских комитетов по энергетике и по физической культуре и спорту соответственно. Также Госдума приняла постановление об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента.

— Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, — сказано в документе.



Отметим, что информация об освобождении депутатов от должностей появилась вчера.

Олег Исаков