В Татарстане сбит беспилотник, новая налоговая реформа, компенсация ущерба России за счет активов США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 мая.
- Российские военные около 14:00 в четверг нейтрализовали беспилотник самолетного типа над Татарстаном, заявили в Минобороны России. Как сообщил глава Елабужского района Рустем Нуреев, его сбили над муниципалитетом. До этого в 11:30 мск аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу, которую возобновили после 14:00. Позднее, в связи с сообщениями о возможном возникновении нештатных ситуаций на территориях производственных предприятий Нижнекамского района Татарстана прошла эвакуации сотрудников.
- Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. По нему российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов РФ в Штатах.
- С 29 мая Норвегия начнет отказывать во въезде россиянам, прибывающим для туризма. При этом для некоторых будут действовать исключения. Это коснется тех россиян, которые приезжают в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам — родителям, супругам и детям. Также въезд разрешат тем, кто собирается работать или учиться в стране.
- 23 мая Нижнекамск отмечает День химика. Руководители, сотрудники и ветераны «Нижнекамскнефтехима», а также студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки утром приняли участие в митинге в память о первом гендиректоре НКНХ Николае Лемаеве.
- Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято.
- Начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин стал фигурантом уголовного дела. СК обвиняет Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей.
- В Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства. Они растянулись на долгие 4 часа. И хотя обсуждение проходило «без цифр на руках», некоторые штрихи все-таки в речах спикеров промелькнули: прогрессивную шкалу могут сделать двухступенчатой — 13% и 15% или 15% и 20%.
- При этом введение прогрессивной шкалы подоходного налога не должно касаться доходов участников СВО. Эту рекомендацию высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов посетили комплекс производств «Нижнекамскнефтехима», где ознакомились с реализацией новых инвестиционных проектов — ЭП-600 и механический завод. Первый объект готов на 93,2%, второй планируют запустить в конце 2025 года.
- Также СИБУР построит два новых производства на «Нижнекамскнефтехиме»: установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола.
- По итогам апреля импорт новых легковых автомобилей в Россию снизился на треть и показал минимум за последние 10 месяцев — причиной стало введение с 1 апреля новых правил расчета утилизационного сбора из стран ЕАЭС. Несмотря на это, как сообщил «Реальному времени» сооснователь автосалона Car-Traid в Казани Булат Закиев, все еще есть такие потребители, которые готовы покупать машины по завышенным ценам из Европы.
- Заместитель руководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов рассказал, что с начала 2024 года из Татарстана экспортировали более 50 тысяч тонн зерна, а по России порядка 200 тысяч тонн. Основными импортерами являются европейские страны, а также Китай, Казахстан и Таджикистан.
- В Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2024 год. В этом, как и в прошлом году, в Казани будут работать пять пляжей — «Локомотив» в Вахитовском районе, «Нижнее Заречье», озеро Глубокое, озеро Большое Лебяжье в Кировском районе, а также «Комсомольский» в Дербышках. Места отдыха у воды организуются на озерах: Изумрудное, Малое Лебяжье и в парке Победы.
- Кабмин Татарстана ликвидировал АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу». Согласно постановлению за подписью премьер-министра Алексея Песошина ликвидировать центр предложило республиканское Минземимущество. Оно же займется его ликвидацией.
- Банк России рассматривает возможность создания зерновой биржи в рамках стран — членов межгосударственного объединения БРИКС. Создание такой площадки для торгов сейчас находится на стадии проработки и консультаций с биржей и участниками.
Ключевые события 820-го дня специальной военной операции на Украине:
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 134 танка и других боевых бронированных машин, 1 310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 935 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество