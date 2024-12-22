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В состав ВМФ России приняли малый ракетный корабль «Туча», построенный в Зеленодольске

12:15, 22.12.2024
В состав ВМФ России приняли малый ракетный корабль «Туча», построенный в Зеленодольске
Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Накануне в Каспийске прошла церемония приема в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) «Туча». Его построили на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, сообщили в Минобороны России.

Приказом главкома ВМФ корабль зачислили в корабельный состав Черноморского флота.

«Туча» является четвертым кораблем проекта 22800 «Каракурт». Его заложили 26 февраля 2019 года и спустили на воду 30 июня 2023 года.

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