Мэр Казани — о вчерашней атаке БПЛА: «Рано или поздно придется нести и держать ответ»

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что те, кто устроил атаку на Казань, понесут ответственность.

— По предварительной информации, обошлось без жертв, однако нанесен материальный ущерб жилым домам и автомобилям. Известно, что на некоторых беспилотниках взрывные устройства не сработали. Атака была совершена намеренно в субботнее утро, когда большинство людей находятся дома. Но нет сомнений, что тем, кто организовал эту атаку, рано или поздно придется нести и держать ответ, — сказал Метшин.

Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».