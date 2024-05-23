Булат Закиев: за два месяца автомобили подорожали на 20%, но дальнейшего увеличения не будет

Фото: Максим Платонов

По итогам апреля импорт новых легковых автомобилей в Россию снизился на треть и показал минимум за последние 10 месяцев — причиной стало введение с 1 апреля новых правил расчета утилизационного сбора из стран ЕАЭС. Несмотря на это, как сообщил «Реальному времени» сооснователь автосалона Car-Traid в Казани Булат Закиев, все еще есть те потребили, которые готовы покупать машины по завышенным ценам из Европы. Детали — в материале «Реального времени».

Поставки машин в Россию сократились со всех рынков

За апрель в России ввезли из-за рубежа 57,8 тысячи автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Как сообщает «Автостат», это минимальный показатель с июня 2023-го — тогда импорт составил 55,7 тысячи машин. Показатель резко упал в связи с новыми правилами расчета утильсбора для машин из ЕАЭС.

— Из-за этого в феврале — марте 2024 года автомобили резко подорожали в цене — в среднем на 20%. Дальнейшее удорожание автомобилей не ожидается на фоне сокращения параллельного импорта, — прокомментировал результаты Булат Закиев.

Говоря о параллельном импорте, который в России узаконили весной 2022 года, сооснователь Car-Traid заявил, что сокращение поставок произошло со всех рынков.

— Параллельный импорт из стран Европы, Америки и Японии тоже снизился, в первую очередь в связи с запретом прямого ввоза автомобилей в Российскую Федерацию и еженедельными новыми запретами. Ввозимые автомобили из данных стран также попадают к новому расчету утилизационного сбора и удорожанию цены, — подчеркнул он.

Импорт из Китая также упал.

— Особенно это касается электрокаров, в связи с нововведениями они подорожали существенно — теперь их можно растаможить только в России. Тем не менее нужно отметить, что качество новых китайских автомобилей хорошее, они не уступают «стандартным» привычным российскому потребителю брендам в своем ценовом сегменте и все больше завоевывают рынок ценой, комплектацией и разнообразием, — подметил эксперт.

«Есть все еще те, которые готовы купить автомобили из Европы по новой увеличенной цене»

Вся эта ситуация, по словам Булата Закиева, повлияла на спрос. В последнее время он сократился в связи с повышением цен и увеличенным спросом в феврале и марте.

— Тогда был особый ажиотаж, и люди скупали все в преддверии вступления нового постановления, — подчеркнул эксперт.

Сейчас покупатели чаще присматриваются к покупке нового китайского автомобиля.

— Но также есть все еще те, которые готовы купить автомобили из Европы по новой увеличенной цене. Спрос на китайские автомобили растет, так как все больше дилерских и сервисных центров открывается для удобства потребителя, — заключил сооснователь Car-Traid.



В целом, «Автостат» ожидает дальнейшее снижение импорта

— По новым легковым автомобилям показатели пока выше значений прошлого года, но где-то к июлю уйдем в диапазон прошлого года или даже ниже. В целом по итогам 2024 года будет импортировано немного больше автомобилей, чем в 2023 году, но незначительно. — заявил директор агентства Сергей Целиков.

Дарья Пинегина