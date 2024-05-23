В Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2024 год

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2024 год. Соответствующее постановление исполкома появилось в сборнике документов мэрии.

В этом, как и в прошлом году, в Казани будут работать пять пляжей — «Локомотив» в Вахитовском районе, «Нижнее Заречье», озеро Глубокое, озеро Большое Лебяжье в Кировском районе, а также «Комсомольский» в Дербышках. Места отдыха у воды организуются на озерах Изумрудном, Малое Лебяжье и в парке Победы.

В связи с утверждением списка Управлению гражданской защиты исполкома поручено заключить контракты на содержание и организацию работы спасательных и медицинских пунктов, обследование пляжей, в том числе водолазное, а также на первичное проведение анализов воды и почвы перед открытием пляжей.

С 1 июня по 1 сентября на пляжах и в организованных местах отдыха у воды выставят ведомственные и общественные спасательные посты. Дополнительно они появятся на озерах Комсомольское и Большое Лебяжье. Везде спасатели будут работать с 8.00 до 20.00, кроме пляжей «Нижнее Заречье» и на озере Комсомольское — там их работа будет продлена на час.

Пляжи должны подготовить к купальному сезону до 25 мая.

В сентябре 2023 года начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин предложил исполкому города увеличить количество пляжей в 2024-м:

— В целях создания условий для комфортного и, самое главное, безопасного времяпровождения горожан на водных объектах, и учитывая пожелания жителей нашего города, которые обращались к нам в течение купального сезона, Рустем Гильфанович, просим вас рассмотреть на 2024 год вопросы увеличения благоустроенных мест отдыха у воды, — заявил он.

Он уточнил, что казанцы чаще всего предлагают такие места, как Нижний и Средний Кабан, озеро Чебакса, территорию у «Чаши» и за речпортом.