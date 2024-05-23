Генерал-лейтенант управления связи ВС РФ России Вадим Шамарин стал фигурантом уголовного дела

Начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин был доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой собственный источник.

— Шамарин доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус, — сказал собеседник издания.

В итоге его арестовали на два месяца.