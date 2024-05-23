Доходы участников СВО будут освобождены от прогрессивной ставки

Фото: Максим Платонов

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога не должно касаться доходов участников СВО. Эту рекомендацию высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства РФ.

Он объяснил, что эти люди своей жизнью защищают интересы страны, поэтому их доходы должны быть освобождены от налогообложения по прогрессивной ставке, т.е. им оставят 13%. Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал эту инициативу.



Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева