В России могут создать зерновую биржу в рамках стран БРИКС

Фото: Роман Хасаев

Банк России рассматривает возможность создания зерновой биржи в рамках стран — членов межгосударственного объединения БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Михаила Аракеляна.

По словам Аракеляна, создание такой площадки для торгов сейчас находится на стадии проработки и консультаций с биржей и участниками.

Идею о создании зерновой биржи поддержал президент России Владимир Путин. На встрече с работниками агропромышленного комплекса в начале марта председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предложил создать такую площадку для торговли зерном в странах БРИКС, и Путин одобрил эту инициативу. Президент отметил, что многие страны БРИКС производят и покупают зерно, поэтому идея создания биржи может заинтересовать участников объединения.

Разиль Самигуллин