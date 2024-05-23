Норвегия с 29 мая начнет отказывать российским туристам во въезде

С 29 мая Норвегия начнет отказывать во въезде россиянам, прибывающим для туризма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.



— Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения, — приводит сообщение ТАСС.

При этом для некоторых будут действовать исключения. Это коснется тех россиян, которые приезжают в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам — родителям, супругам и детям. Также въезд разрешат тем, кто собирается работать или учиться в стране.

В ноябре прошлого года власти Норвегии выразили намерение закрыть границу с Россией. Речь о КПП «Стурскуг».