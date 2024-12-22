В Орловской области потушили пожар на ТЭК после атаки дронов
Возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса в Орловском округе, возникшее в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в ночь на воскресенье средствами ПВО и РЭБ было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших объекты ТЭК. Благодаря оперативному реагированию пожар был быстро локализован и потушен. Серьезных последствий и пострадавших нет, значительных повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
Ранее Клычков сообщал о возгорании на объекте ТЭК после массированной атаки дронов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.