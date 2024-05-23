Кабмин Татарстана ликвидировал Центр развития гольфа «Басу»

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана ликвидировал АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «БАСУ».

Согласно постановлению с подписью премьер-министра Алексея Песошина, ликвидировать центр предложило республиканское Минземимущество. Оно же займется ликвидацией.



АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу» создали в 2021-м. О его строительстве «Реальное время» писало в мае 2022-го. Тогда Госэкспертиза, проведенная на берегу Волги в районе Займища, дала добро на работы по засыпке акватории Куйбышевского водохранилища, где как раз велась стройка.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказывал, что гольф-центр площадью почти 100 гектаров будет готов к открытию уже в 2022-м . Помимо самого здания академии там должны были появиться 18 лунок, административно-бытовой и хозяйственный корпуса, два круглогодичных гольф-симулятора, раздевалки, тренажерный зал и прочие объекты инфраструктуры, которые могут ежедневно посещать до 500 человек. Леонов рассказал, что в «Басу», помимо профессионалов, будут заниматься и юные спортсмены.