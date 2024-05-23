Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

В том числе он разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Напомним, в конце мая Европейский союз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. При этом 90% средств будут направлены Вооруженным силам Украины.