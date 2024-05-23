Владимир Путин пригласил короля Бахрейна посетить саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

— Бахрейн сейчас председатель [в Лиге арабских государств (ЛАГ)]. И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Это приглашение, судя по всему, принято, — сказал Ушаков.

Напомним, Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Также вчера король Бахрейна встречался с Рустамом Миннихановым.

Разиль Самигуллин