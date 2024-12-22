В Турции вертолет санавиации врезался в здание больницы, погибли четыре человека

В турецком городе Мугла, где сегодня наблюдается густой туман, медицинский вертолет врезался в четвертый этаж научно-исследовательской больницы и рухнул на землю. В результате крушения погибли четыре человека — два пилота, врач и медицинский сотрудник

— Вертолет потерпел крушение во время взлета с вертолетной площадки больницы, — цитирует РИА «Новости» губернатора провинции Мугла Идриса Акбыйыка.

Причины крушения выясняются.