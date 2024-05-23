«Зерна в Татарстане производится много, поэтому и надзор должен быть соответствующим»

Фото: Реальное время

Основными импортерами сельскохозяйственной продукции являются европейские страны

С начала 2024 года из Татарстана уже отгрузили на экспорт более 50 тысяч тонн зерна, рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов.

— Зерна в Татарстане производится много, поэтому и надзор должен быть соответствующим, — подчеркнул он. — На экспорт мы отгрузили более 50 тысяч тонн, а по России порядка 200 тысяч тонн зерна и продуктов переработки.

По его словам, основными импортерами сельскохозяйственной продукции являются европейские страны, также часть экспорта уходит на азиатский рынок — Китай, Казахстан и Таджикистан.

— Пшеница и ячмень уходят в Казахстан, рожь — в Казахстан и Латвию, овес — в Чехию, Испанию, Польшу, Таджикистан и Казахстан, кукуруза — в Казахстан, лен — в Германию, Чехию, Беларусь и Польшу, а горчица — в Беларусь, Чехию, Австрию, Германию и Польшу, — рассказал Тазетдинов.



Заместитель руководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов рассказал, что основными импортерами сельскохозяйственной продукции являются европейские страны. скриншот из видео Пресс-конференция «Качество и безопасность зерна, государственный мониторинг зерна в 2024 году в РТ» с канала «Татар-информ»

Говоря о начавшихся поставках в Китай Тазетдинов подчеркнул тот факт, что несмотря на то, что Китай — дружеская к России страна, те предъявляют жесткие требования к импортируемой продукции, намного жестче, чем внутри нашей страны.

— Если в России зерно проверяется на 230 пестицидов, то в Китае на 516. У Китая по поставкам очень жесткие требования, поэтому мы занимаемся аттестацией наших предприятий, чтобы попадать под их список. Экспортеру надо провести очень много мероприятий, — заявил спикер.



Директор филиала «Центр оценки качества зерна» в Татарстане Татьяна Менликеева заявила, что основная часть экспорта в Европу уходит через Польшу, а через морские порты, например Новороссийска, уже в другие страны. При этом самая частая тема, которую поднимают проверяющие специалисты, — это пестициды.



— Провели уже более 500 проверок на агрохимикаты в этом году и более 2,5 тысячи мероприятий в области пестицидов и различных химикатов. Да, есть такое, что пестицид имеет место быть у нас в Татарстане, причем в больших концентрациях, что нас очень огорчает, — сообщила Менликеева.

Директор филиала «Центр оценки качества зерна» в Татарстане Татьяна Менликеева заявила, что основная часть экспорта в Европу уходит через Польшу. скриншот из видео Пресс-конференция «Качество и безопасность зерна, государственный мониторинг зерна в 2024 году в РТ» с канала «Татар-информ»

«Отгрузку сразу остановили, чтобы предотвратить скандал»

Средневаловый сбор составляет 2,2 млн тонн пшеницы, рассказал Айрат Тазетдинов. И по итогам этого сезона также ожидается хороший и качественный урожай не ниже показателей прошлого года.

— Все зерно должно пройти через руки проверяющих специалистов, а результаты — внести во ФГИС «Зерно». Только после этого сельхозпроизводитель сможет реализовать свою продукцию, — рассказал он.



При этом доля непрошедшего по качеству зерна на экспорт в Татарстане обычно невелика.

— Обычно такого нет. Если производитель или трейдер готовит партию — он многократно ее проверяет. Резонансных случаев пока что не было, слава богу, — сказала Татьяна Менликеева.

Также эксперты рассказали об извечной теме продуктов питания — ГМО. По словам Менликаевой, обычно в Татарстане нет с этим проблем или трудностей в зерновых культурах.

— ГМО в наших зерновых культурах обычно нет. Однако в 2021 году, при отгрузке рапса в Иран, обнаружили эти следы в партии. Отгрузку сразу остановили, чтобы предотвратить скандал, — подметила она.

Также из Татарстана с начала 2024 года экспортировали 59 тысяч тонн шрота подсолнечного. В 2023 году — порядка 120 тысяч тонн. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, по ее словам, вопрос утилизации непрошедших проверку культур устроен более чем рационально.

— Если зерно не проходит отбор, то оно может быть отправлено на иные цели, такие как промышленность. Некачественное зерно также может получить надзорные предписания (штрафы) или быть использовано для корма скота, если оно не содержит химикатов или пестицидов. В иных случаях его утилизируют, — подытожила эксперт.



Олег Исаков