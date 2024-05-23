Вячеслав Володин на дебатах по налоговой реформе: «Тут собрались товарищи, а не господа»

Парламентские слушания в Госдуме, посвященные реформе налогового законодательства, растянулись на 4 часа

«Цена вопроса — 6 трлн рублей. Их надо забрать либо у государства, либо у бизнеса», — откровенно признался председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в своем заключительном слове, оценивая возможные поступления от пересмотра налога на прибыль в 2025 году. Парламентские слушания в Госдуме, посвященные реформе налогового законодательства, растянулись на долгие 4 часа. И хотя обсуждение снова проходило «без цифр на руках», некоторые штрихи все-таки в речах спикеров промелькнули: прогрессивную шкалу могут сделать двухступенчатой — 13% и 15% или 15% и 20%, а налог на прибыль может быть повышен до 30%, но с возможностью получения инвестиционного вычета в 50% для категории «активно инвестирующих». Ожидается, что новые ставки будут действовать до 2030 года, начиная с 1 января 2025 года. Детали — в материале «Реального времени».

Дорогие товарищи



— Вот вы выходите и начинаете [речь]: «Уважаемые господа!». А дальше что?! На самом деле [возникает] недоверие, потому одни себя «господами» не считают, а другие — не хотят видеть рядом с собой «господ». А когда обращаются «товарищи, друзья» — тут все понятно, — перенастраивал тональность общей риторики в парламенте председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Советское приветствие «товарищ» сразу подхватили участники больших парламентских слушаний, собравшиеся для обсуждения предстоящих изменений в налоговом законодательстве. Зал был заполнен «под завязку» — приехали и главы регионов, и члены правительства, и собственно сами депутаты. Правда, возвращение в речевой оборот «нового» слова случилось не сразу. А примерно на третьем часу дебатов, когда Вячеслав Володин, видимо, устал от бодрых приветствий «господа». Они звучали из уст почти всех докладчиков, начиная от министра финансов РФ Антона Силуанова, глав общественных деловых объединений РСПП, «Деловая Россия» и руководителей регионов, после чего спикер Госдумы и заметил, что «тут собрались товарищи, не господа».

Стоило главе «Трансмашхолдинга» миллиардеру Кириллу Липе выйти к микрофону со словами «дорогие товарищи», как по залу прокатился легкий смех.

Парламентские слушания в Госдуме, посвященные реформе налогового законодательства, растянулись на долгие 4 часа. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— А чего вы улыбаетесь? — сам еле сдерживался Вячеслав Володин и пустился в патетическую речь: — Мы ездим на трамваях и троллейбусах, которые они производят. И на электричках, — нахваливал Володин и как «товарищу с завода» предоставил главе «Трансмашхолдинга» лимит в 10 минут — больше, чем остальным. Но тот уложился в три и поспешил быстрее сойти с трибуны.

Вопреки ожиданиям, на парламентских слушаниях снова не прозвучало конкретных данных о том, как планируется изменить налоговые ставки в будущем году. Хотя ради них, собственно говоря, сюда приехали все, кто занимается бюджетом в регионах, или подключились по видеотрансляции. Вместо этого в парламенте вновь звучали речи о необходимости ответить на запрос общества на социальную справедливость в налогообложении. Если обобщить сказанное, то в сухом остатке получается, что с будущего года точно введут прогрессивную шкалу подоходного налога.

«Номинально богатыми станут курьеры и администраторы?»

— Все понимают: нам надо законодательство менять в сторону улучшения, потому что плоская налоговая шкала, зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы. Мы развиваемся, а каждый этап развития требует изменения законодательства, — открыл заседание председатель ГД Вячеслав Володин.

Позже он заметил, что с инициативой изменения налогового законодательства выступает правительство РФ, а площадка Госдумы стала местом для публичного обсуждения.

С инициативой изменения налогового законодательства выступает правительство РФ. скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

— Мы живем в непростое время, введено более 19 тысяч санкций, но социальные обязательства выполняются, — призвал спикер оказать доверие главе Минфина, которого переназначили на этот пост неделю с небольшим назад.

Главы деловых объединений ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия» согласились с необходимостью перейти на «прогрессивку». Единственное, они расходились в понимании того, кого считать обеспеченным человеком.

— Мы не знаем параметров повышения НДФЛ, но люди часто спрашивают: правда ли, что богатыми признают тех, кто зарабатывает 1 млн рублей в год, или 83 тысячи в месяц, — рассуждал представитель одной из парламентских фракций. — По такому критерию номинально богатыми станут курьеры и администраторы. Поэтому мы предлагаем не повышать налоги для тех, кто зарабатывает до 5 млн рублей в год. И оставить все как есть.

По его словам, нужно думать не только в сторону увеличения, но и уменьшения.

— Граждане с низкими доходами должны платить меньше, — предложил выступающий обнулить НДФЛ.

НДФЛ на две ступени

Прогрессивную шкалу нужно дифференцировать так, чтобы переход был плавным, предлагал глава РСПП Александр Шохин. В выступлениях других спикеров промелькнули первые штрихи: шкалу могут сделать в ставках 13% и 15% или 15% и 20%, но от какой величины будет исчисляться, осталось неизвестным. По словам Шохина, порог обеспеченности нужно определить так, чтобы не убить средний класс.

— Основная нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, — на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только встает на ноги. Что касается заработных плат, особенно если брать регионы, исключив Москву, [Санкт-Петербург], Ханты-Мансийск и еще ряд территорий, то мы с вами понимаем, что даже средняя зарплата в Москве очень далеко. Поэтому это понятие тоже растяжимое, и для каждого региона оно свое, — отметил Вячеслав Володин.

Глава Минфина намекнул, что верхняя точка шкалы может доходить до 25%.

— В странах дальнего зарубежья верхняя шкала налогообложения поднимается до 45—55%. Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, — пообещал Силуанов.

Исключения будут сделаны для участников СВО. Их доходы будут облагаться по плоской шкале в 13%. Представители микробизнеса просили сохранить льготные ставки по упрощенной системе налогообложения с оборотом до 60 млн рублей. В отличие от них, самозанятые получили гарантию сохранения экспериментального режима до 2028 года. В противном случае общество потеряет доверие к налоговой системе, переживали депутаты.

Глава Минфина намекнул, что верхняя точка шкалы может доходить до 25%. скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Два варианта изменения налога на прибыль

Горячие дискуссии развернулись по поводу изменения налога на прибыль.

— Я слышал два варианта. Либо ввести единую для всех ставку в 30% (сейчас 20% — прим. авт.) и тут же предусмотреть инвестиционный налоговый вычет. Либо оставить как есть, — рассуждал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Глава «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа не видит в нем эффективности, то есть в ближайшие годы собирается инвестировать в 2 раза больше, чем его прибыль: «Нам вычитать будет нечего».

— Налоговая ставка должна быть близка к ныне существующей в 20%. Понятно, что ресурс для такого вычета должен лежать в самом налоге на прибыль. Исходя из этого и нужно определять размер налога на прибыль для всех. Сейчас все являются добросовестными налогоплательщиками, не надо говорить о том, что кто-то нарушает НК, — считает глава РСПП.