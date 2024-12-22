После атаки БПЛА на улице Клары Цеткин в Казани поврежден тепловой контур дома, затоплена часть квартир

Подготовлены силы и средства для срочного ремонта крыши и квартир

Фото: Ирина Плотникова

В результате детонации боеприпасов на улице Клары Цеткин в Казани повреждена кровля, нарушен тепловой контур здания, затоплены квартиры в первом подъезде дома. Все жители дома были эвакуированы, большинство разместились у родственников, 14 человек находятся в отеле «Релита». Пострадавших нет, сообщил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

По указанию МВД была организована эвакуация людей из соседних домов №33 и 34 по улице Клары Цеткин. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, обследующие и утилизирующие взрывоопасное устройство на чердаке. После этого начнется восстановление теплового контура.

Подготовлены силы и средства для срочного ремонта крыши и квартир. Дом планируют включить в план капитального ремонта. Всего в трех домах зарегистрировано 424 человека. 284 жителя покинули свои дома самостоятельно, 140 размещены в гостинице «Релита», еще 35 человек находятся в других гостиницах города. У родственников разместились 68 человек.

Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».