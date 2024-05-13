Итоги дня: первое совещание Совбеза после кадровых перестановок, новые вице-премьеры России, скорое потепление
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 13 мая.
- Госдума утвердила кандидатуры на ряд ключевых должностей в правительстве России. Были назначены восемь вице-премьеров, среди них Дмитрий Патрушев — будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию, Виталий Савельев — развитие транспорта и логистики, Марат Хуснуллин — вопросы строительства, градостроительной деятельности и ЖКХ и другие.
- Госдума также утвердила назначение Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера правительства России. С 2012 года он занимал должность министра промышленности и торговли. На расширенном заседании Комитета по промышленности и торговле его кандидатуру рассмотрели в качестве первого заместителя председателя правительства РФ.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждались отношения со странами СНГ. Глава государства заявил, что этой теме будет уделяться больше внимания. Это было первое оперативное совещание Путина с Совбезом после кадровых изменений в руководстве совещательного органа.
- В течение трех дней в Татарстане ожидается потепление до +20 °С благодаря антициклону, пришедшему со Скандинавии. Осадки в этот период маловероятны, однако ночью ожидаются заморозки до -5 °С.
- Корпорация Microsoft открыла российским пользователям доступ к обновлениям для Windows и Office без использования VPN. Компания также не стала ограничивать доступ к своим облачным продуктам для отечественных IT-компаний. По мнению экспертов, это говорит о нежелании Microsoft терять важный рынок.
- Правительство поддержало идею запрета продажи энергетиков несовершеннолетним, но проект должен быть доработан. Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. При этом в Татарстане запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с ноября 2022 года.
- Казанская команда по волейболу «Динамо-Ак Барс-УОР» стала победителем Молодежной лиги России, заняв первое место в финальном турнире, проходившем в Казани с 7 по 12 мая. Это четвертая победа команды в истории лиги. По итогам финального турнира определились серебряный и бронзовый призеры: «Динамо-РЦСП» (Краснодар) и «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининград) соответственно.
- В Казахстане бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Судебное разбирательство проходило с 27 марта. Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса — убийство с особой жестокостью и истязания.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Они обсудили сотрудничество в области спорта, укрепление связей и участие в международных соревнованиях. Минниханов поблагодарил Эрдогана за внимание к Татарстану и подчеркнул важность развития культурных и спортивных связей между народами.
- Центробанк России опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу, согласно которому рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Во II квартале 2024 года ЦБ ожидает рост на 4,4%, а в IV квартале — на 0,5—1,5%. По прогнозу Банка России, рост экономической активности в 2024 году составит 2,5—3,5%, в 2025-м — 1—2%, в 2026-м — 1,5—2,5%.
- Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о планах увеличить туристический поток к 2030 году до 5 миллионов человек в год. В рамках подготовки к туристическому буму в текущем году проведут ремонт туалетных модулей в общественных пространствах и парках Казани. Уже более 80% парков города обеспечены туалетами, а многие из них планируют оснастить объектами из вторсырья.
Ключевые события 810-го дня специальной военной операции на Украине:
- В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации. Кроме того, за сегодняшний день силами ПВО пресечено несколько попыток атаки БПЛА на территории Белгородской и Курской областей.
- Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 596 самолетов, 274 вертолета, 24 020 беспилотных летательных аппаратов, 518 зенитных ракетных комплексов, 16 008 танков и других боевых бронированных машин, 1 295 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 545 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 678 единиц специальной военной автомобильной техники.
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