Microsoft возобновила доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователей

Корпорация Microsoft открыла доступ к обновлениям для Windows и Office без использования VPN. Об этом сообщили «Известиям» специалисты в области программного обеспечения. Это значит, что теперь пользователи могут обновить программы привычным способом, без необходимости устанавливать дополнительное ПО.

Ранее компания закрыла доступ к скачиванию своих продуктов Windows 10 и 11, а также программ Office пользователям из России.

Также компания не заблокировала облачные программные продукты для отечественных IT-компаний, несмотря на заявление о возможном ограничении доступа. По мнению экспертов, такие действия американского гиганта связаны с нежеланием терять важный рынок, который постепенно переходит на собственные решения.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что Microsoft ищет способы остаться на российском рынке. В то же время он отмечает, что компания в своих публичных заявлениях утверждает обратное.

Теперь обновить программы или скачать их заново можно через меню операционной системы или через центр загрузок на официальном портале Microsoft.

В июне 2022 года Microsoft заявила, что собирается постепенно сокращать рынок своей продукции на территории России.

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