Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после кадровых перестановок

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами совета безопасности, где обсудил отношения со странами СНГ. Глава государства заявил, что этой теме будет уделяться больше внимания.

Это было первое оперативное совещание Путина с совбезом после кадровых изменений в руководстве совещательного органа.

Напомним, Госдума утвердила кандидатуры на ряд ключевых должностей в правительстве. Пост первого вице-премьера России займет Денис Мантуров. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.

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Рената Валеева