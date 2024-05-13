Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня раис Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области спорта, укрепления существующих связей и участия в международных спортивных соревнованиях. Рустам Минниханов поблагодарил Неджметтина Билала Эрдогана за внимание к Татарстану и подчеркнул, что президент Всемирной конфедерации этноспорта делает многое для развития культурных и спортивных связей между разными народами.

Раис Татарстана также выразил признательность за поддержку Международной федерации корэш, которая с 2020 года входит в состав Всемирной конфедерации этноспорта. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турецкой Республикой составил 2,9 млрд долларов, показав рост в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Рустам Минниханов напомнил, что в программу Всемирных игр кочевников в Турции была включена поясная борьба корэш.

Минниханов также выразил благодарность за включение поясной борьбы в программу V Всемирных игр кочевников, которые состоятся в сентябре в столице Казахстана — городе Астане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Неджметтин Билал Эрдоган поблагодарил за приглашение приехать в Казань и отметил, что надеется побывать в Великом Болгаре в рамках этого визита. Говоря об участии турецких делегаций в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», открывающемся завтра в Казани, он заявил, что такие мероприятия позволяют усиливать и укреплять отношения между странами.

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Рената Валеева