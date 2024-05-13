Ближайшие три дня температура воздуха будет расти и достигнет +20 градусов

Следующие три дня погодой в Татарстане будет управлять антициклон, пришедший со Скандинавии. Осадки в этот период маловероятны. Ночью при прояснениях ожидаются заморозки до -5 градусов. А днем весеннее солнце будет прогревать холодную воздушную массу, и температура воздуха постепенно повысится: 14 мая — до +8...+13 градусов, 15 мая — до +10...+15 градусов, а 16 мая — до +15...+20 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, температуры ожидаются ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

На прошедших выходных в Татарстане и на всей Европейской территории России установилась холодная и влажная погода. Причиной стала обширная тропосферная ложбина, которая поставляла на континент холодный воздух с северных широт.

В республике прошли дожди и мокрый снег, дул сильный ветер до 15—21 м/с. Днем температура воздуха держалась на уровне +5…+10 градусов, ночью опускалась до 0…-4 градусов. Среднесуточная температура была на 7—11 градусов ниже климатической нормы. Подобная погода в первой половине мая наблюдалась в 1999 и 2000 годах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин