В Казахстане бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года за убийство жены

Фото: Динар Фатыхов

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву. Экс-министр признан виновным в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой и осужден на 24 года лишения свободы. Об этом сообщила судья Айжан Кульбаева во время прямой трансляции заседания.

Судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжалось с 27 марта. Вместе с экс-министром на скамье подсудимых оказался его родственник Бахытжан Байжанов.

Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса — убийство с особой жестокостью и истязания. Защита настаивала на том, что произошедшее — не убийство с особой жестокостью, а причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.



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Рената Валеева