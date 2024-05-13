Казанская команда «Динамо — Ак Барс — УОР» стала победителем чемпионата Молодежной лиги России по волейболу

Финальный турнир чемпионата Молодежной лиги России проходил в Казани в Центре волейбола с 7 по 12 мая. Казанская команда «Динамо — Ак Барс — УОР» заняла первое место и стала победителем турнира. Это четвертая победа команды в истории Молодежной лиги.

Казанская команда уже 10-й сезон подряд завершает сезон на пьедестале. По итогам финального турнира места распределились следующим образом:

1 место — «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань);

2 место — «Динамо-РЦСП» (Краснодар);

3 место — «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининград).

Ранее в Набережных Челнах завершились соревнования Кубка России по тхэквондо, в которых приняли участие 313 спортсменов из 39 регионов страны. Среди участников соревнований особенно отличилась Анна Казарновская — спортсменка из сборной команды Республики Татарстан. Она заняла первое место в весовой категории до 53 кг.

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Разиль Самигуллин