Казань планирует принимать по 5 млн туристов к 2030 году

Фото: Динар Фатыхов

Казань планирует увеличить туристический поток к 2030 году до 5 миллионов человек в год, сообщает мэр города Ильсур Метшин.

В рамках подготовки к туристическому буму в текущем году будет проведен ремонт туалетных модулей в общественных пространствах и парках Казани. В частности, ремонтные работы будут проведены в следующих локациях:

в Лядском сяду;

в сквере имени Аксенова;

в парке у театра кукол «Экият»;

в Ленинском саду;

у Центра семьи «Казан».

До 1 июня планируется завершить ремонт туалетов в следующих парках города:

парк «Крылья Советов»;

парк Победы;

Сосновая роща;

парк имени Тинчурина;

парк у ДК им. Саид-Галеева;

«Черное озеро»;

набережная озера Кабан.

На сегодняшний день более 80% парков города обеспечены туалетами, о чем рассказала директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова. Кроме того, по ее словам, многие парки и пляжи Казани планируют оснастить объектами, изготовленными из вторсырья.

На совещании исполкома Казани также сообщили, что Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России на майские праздники, а средняя загрузка отелей, хостелов и гостиниц города составила 83%.

— В Казани туристов привлекают культурные достопримечательности: популярностью пользовались музей-заповедник «Казанский Кремль» — его посетило на 27% больше туристов, чем в прошлом году. Исключением не стали городские музеи-панорамы — их посещаемость выросла в 2,5 раза. Также более 1,5 тысячи человек посетили музей чак-чака, — глава комитета Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Средний турист проводит в Татарстане 3,2 дня и тратит около 22 тысяч рублей. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

За 2023 год туристический поток в Татарстане превысил 4 миллиона человек, о чем «Реальному времени» рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. При этом он отметил, что к 2035 году туристическая планка Татарстана планируется в 10 млн человек.

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Олег Исаков