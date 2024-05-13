Казань планирует принимать по 5 млн туристов к 2030 году
Казань планирует увеличить туристический поток к 2030 году до 5 миллионов человек в год, сообщает мэр города Ильсур Метшин.
В рамках подготовки к туристическому буму в текущем году будет проведен ремонт туалетных модулей в общественных пространствах и парках Казани. В частности, ремонтные работы будут проведены в следующих локациях:
- в Лядском сяду;
- в сквере имени Аксенова;
- в парке у театра кукол «Экият»;
- в Ленинском саду;
- у Центра семьи «Казан».
До 1 июня планируется завершить ремонт туалетов в следующих парках города:
- парк «Крылья Советов»;
- парк Победы;
- Сосновая роща;
- парк имени Тинчурина;
- парк у ДК им. Саид-Галеева;
- «Черное озеро»;
- набережная озера Кабан.
На сегодняшний день более 80% парков города обеспечены туалетами, о чем рассказала директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова. Кроме того, по ее словам, многие парки и пляжи Казани планируют оснастить объектами, изготовленными из вторсырья.
На совещании исполкома Казани также сообщили, что Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России на майские праздники, а средняя загрузка отелей, хостелов и гостиниц города составила 83%.
— В Казани туристов привлекают культурные достопримечательности: популярностью пользовались музей-заповедник «Казанский Кремль» — его посетило на 27% больше туристов, чем в прошлом году. Исключением не стали городские музеи-панорамы — их посещаемость выросла в 2,5 раза. Также более 1,5 тысячи человек посетили музей чак-чака, — глава комитета Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
За 2023 год туристический поток в Татарстане превысил 4 миллиона человек, о чем «Реальному времени» рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. При этом он отметил, что к 2035 году туристическая планка Татарстана планируется в 10 млн человек.
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