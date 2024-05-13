Центробанк России: рост ВВП в I квартале 2024 года составил 4,6%

Центробанк России на своем сайте опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу, в котором сообщается, что рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 4,6% в годовом выражении.

Во II квартале 2024 года ЦБ ожидает рост на 4,4% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,5-1,5% в IV квартале 2024 года.

По прогнозу Банка России, рост экономической активности в 2024 году составит 2,5-3,5%. В 2025 году экономический рост составит 1,0-2,0%, а в 2026 году — 1,5-2,5%.

Текущие темпы роста ВВП замедлятся под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. По-прежнему основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.



Как сообщалось ранее, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале 2024 года на 5,4%. Оценка Росстата динамики ВВП РФ за I квартал 2024 года будет опубликована 15 мая.



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Рената Валеева