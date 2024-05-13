Первый вице-премьер и заместители председателя: Госдума утвердила кандидатов нового состава правительства России
Госдума утвердила кандидатуры на ряд ключевых должностей в правительстве. Пост первого вице-премьера России займет Денис Мантуров. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.
Также вице-премьерами станут:
- Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — будет курировать управление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а также цифровое развитие, связь и антимонопольную политику.
- Татьяна Голикова — будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.
- Александр Новак — будет курировать сферу энергетики и экономический блок.
- Алексей Оверчук — будет курировать вопросы евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями.
- Дмитрий Патрушев — будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию.
- Виталий Савельев — будет курировать развитие транспорта и логистики.
- Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО.
- Марат Хуснуллин — будет курировать строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ.
- Дмитрий Чернышенко — будет курировать образование, молодежную политику, науку, ИИ, спорт, туризм и СМИ.
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