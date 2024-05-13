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Правительство поддержало идею запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

12:47, 13.05.2024

Законопроект, предлагающий запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России, получил поддержку правительства. Однако проект должен быть доработан.

Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

— Газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, — подчеркнула она.

В Татарстане запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним лицам действует с ноября 2022 года.

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