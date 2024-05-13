Правительство поддержало идею запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Законопроект, предлагающий запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России, получил поддержку правительства. Однако проект должен быть доработан.

Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

— Газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, — подчеркнула она.

В Татарстане запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним лицам действует с ноября 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».