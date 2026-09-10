11—12 сентября в КазГИКе состоится хакатон NeuroArt

Призовой фонд составляет 600 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском государственном институте культуры 11—12 сентября состоится хакатон NeuroArt. Церемония открытия состоится 11 сентября с участием президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.

Участие в хакатоне примут программисты, дизайнеры, художники и специалисты в сфере культуры. Им предстоит создать прототипы технологических решений на стыке искусства и IT. Участники продемонстрируют умение работать с искусственным интеллектом, дополненной реальностью, нейроинтерфейсами и интерактивными медиа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Призовой фонд составляет 600 тыс. рублей. Лучшие команды смогут представить свои решения на Demo Day Международного форума Kazan Digital Week, который состоится с 29 по 31 октября.

Хакатон проходит в рамках серии Kazan Digital Legends. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, а также Министерства культуры, Министерства образования и науки и Академии наук Татарстана.

Напомним, Казань стабильно входит в число лидеров цифрового развития среди городов России. В различных рейтингах «умных городов» и индексах цифровизации столица Татарстана регулярно занимает высокие позиции по качеству городского управления, развитию цифровых сервисов и транспортной инфраструктуры. В 2024–2025 годах город отмечался в федеральных и международных исследованиях, оценивающих уровень внедрения технологий в городскую среду.

Галия Гарифуллина