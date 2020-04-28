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Правительство официально утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи

21:24, 28.04.2020
Правительство официально утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, которое официально закрепляет за сегодняшней датой название День работника скорой медицинской помощи.

«Установить профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи и отмечать его 28 апреля», — говорится в документе.

Постановление опубликовано и подписано сегодня. Напомним, что сегодня с соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

ОбществоМедицина
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