Правительство официально утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, которое официально закрепляет за сегодняшней датой название День работника скорой медицинской помощи.
«Установить профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи и отмечать его 28 апреля», — говорится в документе.
Постановление опубликовано и подписано сегодня. Напомним, что сегодня с соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.ОбществоМедицина
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