Алжир заявил о разрыве дипотношений с ОАЭ

Все средства для сохранения двусторонних связей исчерпаны, сообщило алжирское государственное телевидение

Алжир решил разорвать дипотношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщило алжирское государственное телевидение.

Все средства для сохранения двусторонних связей исчерпаны, отмечают в СМИ.

Отношения между Алжиром и ОАЭ осложнились в связи с разногласиями по вопросам вмешательства во внутренние дела и региональной безопасности. В октябре 2025 года президент республики Абдельмаджид Теббун заявил, что отношения с одним из государств Персидского залива развиваются не так, как связи с Катаром, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. По его словам, эта страна хотела оказать влияние на стабильность Алжира.

В феврале этого года республика начала процедуру прекращения действия соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ.

Галия Гарифуллина