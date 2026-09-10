Мошенники используют ажиотаж вокруг новых iPhone для кражи денег

Они рассылают мошеннические письма от имени магазинов и платежных систем

Фото: скриншот Apple

Злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Они рассылают мошеннические письма от имени магазинов и платежных систем для кражи личных данных и денег у пользователей. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», передает РИА «Новости».

Эксперты обнаружили фейковые письма на английском языке с подтверждением предзаказа от Apple Store. В них утверждается, что пользователь уже оформил заказ на iPhone 18 и провел платеж в криптовалюте на сумму более тысячи долларов. Чтобы «разобраться» с ошибочной транзакцией, предлагается позвонить по номеру «поддержки Apple» — в результате мошенники могут получить доступ к данным сервисов или банковской карте.

скриншот Apple

Также выявлены письма от имени службы безопасности международной платежной системы. В них якобы обнаружен несанкционированный вход в аккаунт с запросом на перевод более 900 долларов за предзаказ iPhone 18 Pro. Для отмены покупки предлагалось позвонить по номеру, который также принадлежит мошенникам.

Кроме того, зафиксированы рассылки с предложением забронировать желаемую расцветку iPhone 18 Pro до презентации с доставкой в день старта продаж. Переход по ссылке из такого письма грозит пользователю стать жертвой мошенничества, предупредили в компании.

Напомним, официально Apple анонсировала iPhone 18 Pro и 18 Pro Max 9 сентября на корпоративном сайте. Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус. Также компания представила складной iPhone Duo и обновила флагманскую линейку.

Алсу Сабирзанова