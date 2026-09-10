В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +22 градусов

В дневные часы 14 и 15 сентября температурный фон составит +17... +22°

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике ожидается потепление до +22°. В дневные часы 14 и 15 сентября температурный фон составит +17... +22°.

В предстоящие сутки, 11 сентября, под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Минимальная температура ночью составит +2... +7°, максимальная днем повысится до +18... +23°.

В субботу, 12 сентября, республика окажется в зоне атмосферного фронта северо-западного циклона. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит +7... +12°, днем +15... +20°. В воскресенье, 13 сентября, в тылу циклона местами сохранится небольшой дождь. Ночью +5... +10°, днем +15... +20°.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

14 сентября в отдельных районах прогнозируется небольшой дождь, 15 сентября вероятность осадков небольшая.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Казани станет самым теплым месяцем сезона. Он будет теплее прошлогоднего, температура ожидается выше климатической нормы. Октябрь и ноябрь, наоборот, окажутся прохладнее, чем в 2025 году.

Алсу Сабирзанова