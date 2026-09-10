Рустам Минниханов встретился с аграриями Тюлячинского и Тукаевского районов

Он подчеркнул необходимость усилить работу по увеличению поголовья и надоя

Сегодня во время рабочих поездок раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с аграриями Тюлячинского и Тукаевского районов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Уборочные работы в Тукаевском районе завершены на 94%. Яровые культуры убраны на площади 36,9 тыс. га. Сейчас продолжается уборка сахарной свеклы. Сев озимых завершен. В текущем году район участвует в 26 федеральных и региональных программах.

Особое внимание уделяют поддержке участников СВО: с начала операции из района было направлено 392 тонны гуманитарной помощи. Поддержку получают более 450 семей. Семьи участников СВО, особенно погибших, должны чувствовать постоянную поддержку, заявил Минниханов.

В Тюлячинском районе раис осмотрел этнографический музей под открытым небом «Татар авылы», где на территории 1,5 га воссоздана жизнь татарской деревни 19-го века. Говоря о развитии агропромышленного сектора, он призвал усилить работу по увеличению поголовья и надоя.

Напомним, сегодя Рустам Минниханов открыл несколько спортивных объектов в районах Татарстана. В частности, в Тукаевском районе он принял участие в открытии крытого катка с искусственным льдом «Тукай-Арена».



Галия Гарифуллина