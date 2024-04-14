День в истории 14 апреля: 55 лет Болгарскому заповеднику, родился Ильгиз Гилазов, старт чемпионата по плаванию
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 апреля 2024 года
14 апреля в столице Татарстана стартует чемпионат России по плаванию, а казанский «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Сегодня отмечается День войск противовоздушной обороны России. Год назад умер известный татарский журналист и краевед Эдуард Хайруллин, 55 лет назад создали Болгарский музей-заповедник, а экранизация романа-эпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
- В бассейне Дворца водных видов спорта в Казани стартует чемпионат России по плаванию (50 м). На соревнования заявлены 690 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград. Среди них Евгений Рылов, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Юлия Ефимова и другие.
Кто родился: инициатор аграрной реформы и директор Нацбиблиотеки
- 1745 — русский писатель Денис Фонвизин (скончался 12 декабря 1792 года). Написал знаменитые комедии «Бригадир» и «Недоросль».
- 1862 — русский государственный деятель Петр Столыпин (скончался 18 сентября 1911 года). Инициатор аграрной реформы, которой вводилась частная крестьянская земельная собственность
- 1923 — советская и российская актриса, супруга певца Александра Вертинского Лидия Вертинская (скончалась 31 декабря 2013 года).
- 1931 — татарский скульптор, народный художник России и Татарстана Рада Нигматуллина (скончалась 11 октября 2019 года). Первая женщина-скульптор в Татарстане.
- 1951 — российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов (скончался 15 июля 2021 года). Основатель группы «Звуки Му».
- 1956 — директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова.
- 1957 — председатель Верховного суда РТ в 2011—2023 годах, председатель Конституционного Совета РТ Ильгиз Гилазов.
- 1958 — экс-глава совета директоров АО «Аммоний», бывший генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков. В декабре 2023 года был арестован по делу о мошенничестве с перепродажей аммиачной селитры и иных удобрений через подконтрольную фирму с заявленным ущербом для заводов-производителей в 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах.
- 1960 — постоянный представитель Татарстана в Башкирии Юсуп Якубов.
Кто скончался: Владимир Маяковский и Вадим Кешнер
- 1888 — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник Николай Миклухо-Маклай (родился 17 июля 1846 года).
- 1910 — русский художник Михаил Врубель (родился 17 марта 1856 года). Является автором «демонического цикла» — серии работ из картин, иллюстраций и скульптуры с главным героем Демоном.
- 1930 — советский поэт Владимир Маяковский (родился 19 июля 1893 года). Признается одним из наиболее значимых русских поэтов XX века. Несколько раз выступал в Казани. В честь него в столице Татарстана названа улица и культурный центр.
- 1980 — итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари (родился 23 октября 1920 года).
- 2009 — российский программист, создатель первой русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков (родился 8 октября 1960 года).
- 2011 — татарский писатель, литературный критик Рафаэль Мустафин (родился 14 мая 1931 года). Главный редактор литературно-художественного журнала «Казан утлары». Мустафин написал более 30 книг, а также исследовал жизнь и творчество Мусы Джалиля.
- 2023 — российский журналист, медиаменеджер, историк, краевед заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин (родился 28 января 1969 года). Возглавлял пресс-службу президента РТ в 2015—2019 годах.
- 2023 — российский и татарский актер, артист Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова с 1961 года, народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер (родился 22 марта 1937 года).
Праздники: День войск ПВО
- День войск противовоздушной обороны России (День войск ПВО). Установлен указом президента России в мае 2006 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Также День войск ПВО отмечают и в Беларуси.
События в истории: «Оскар» за «Войну и мир», пожар на заводе двигателей КАМАЗа
- 1848 — в России учредили секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.
- 1909 — создана Англо-Персидская нефтяная компания. Сейчас она называется British Petroleum (BP).
- 1927 — с конвейера завода в шведском городе Гетеборге сошел первый серийный автомобиль Volvo.
- 1956 — на конференции Национальной ассоциации работников радио- и телевещания в Чикаго инженеры калифорнийской фирмы Ampex представили первый в мире видеомагнитофон.
- 1961 — в Советском Союзе после первого в мире полета человека в космос учредили звание «Летчик-космонавт СССР». Звание первым получил Юрий Гагарин.
- 1969 — экранизация романа-эпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
- 1969 — вышло постановление Совета министров ТАССР «Об открытии в Татарской АССР на базе Болгарского городища государственного историко-архитектурного заповедника» во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 9 февраля 1968 г. №77 «О практике руководства Совета министров ТАССР культурным строительством в Республике». В 2014 году объект был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас заповедник курирует Республиканский фонд «Возрождение».
- 1992 — начался первый Конгресс деловых кругов РТ, на котором было принято решение о создании Торгово-промышленной палаты республики. Это решение своим указом поддержал президент Минтимер Шаймиев. В ноябре этого же года ТПП была зарегистрирована как общественная, независимая, некоммерческая организация.
- 1993 — на заводе двигателей КАМАЗа произошел пожар, который уничтожил основной производственный корпус и все оборудование. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь 21 апреля, но завод уже был полностью разрушен. На восстановление ушло более 5 лет.
- 2016 — в Казани официально заработал сервис «Яндекс.Такси».
- 2018 — ночью по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк» — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила.
- 2022 — российский гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме во время буксировки в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса.
- 2022 — в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления одновременно двух различных участков генома коронавируса. Тест обладает высокой чувствительностью — 104 копий (ГЭ)/мл, а результат теста может быть доступен уже через 20—25 минут вместо полутора часов, необходимых для классических ПЦР-тестов.