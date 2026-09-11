В Татарстане за неделю подорожал бензин АИ-92 и дизельное топливо

Цены на АИ-92 поднялись до 68,37 рубля за литр, а дизельное топливо — до 80,98 рубля за литр

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю, с 31 августа по 7 сентября, подорожал бензин АИ-92 и дизельное топливо, следует из данных Татарстанстата.

Цены поднялись до 68,37 рубля (+0,38%) и 80,98 рубля (0,22%) за литр соответственно. По сравнению с декабрем 2025 года подорожание бензина АИ-92 составило +16,48%, а дизеля — +11,62%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бензин марки АИ-95 стал стоить 73,83 рубля за литр (+0,03%). В сравнении с концом прошлого года цена выросла на 16,95%.

Бензин марки АИ-98 стоит 98,07 рубля за литр, как и неделю назад. Это на 13,75% дороже, чем в декабре 2025 года.

Напомним, за последнюю неделю августа цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо тоже выросли. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 тогда не подорожал.



Галия Гарифуллина