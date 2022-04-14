Минобороны России: крейсер «Москва» затонул при шторме

Фото: wikipedia.org / Luis Díaz-Bedia Astor

При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль затонул. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — заявили в ведомстве.

Сегодня утром сообщалось, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. В военном ведомстве отмечали, что крейсер сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено.

Фото: mil.ru

Экипаж эвакуировали. Причину пожара предстояло установить.

Сегодня оперативно-тактическая авиация поразила семь военных объектов Украины. Ракетные войска и артиллерия поразили 132 объекта ВСУ, в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов.

Российский гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» (изначальное название — «Слава») заложили на Николаевском судостроительном заводе в 1976 году, ввели в эксплуатацию в декабре 1982-го. Корабль предназначался для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп.

Татьяна Леухина