Татарстан не вошел в число лидеров по росту трат на молочную продукцию

В 2025 году россияне увеличили расходы на 26%, максимальный прирост выручки зафиксирован в Якутии — 51,8%

В 2025 году расходы россиян на молочную продукцию увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом, тогда как физический объем продаж вырос на 3,3%. Об этом говорится в совместном исследовании СберАналитики, государственной системы маркировки «Честный знак» и платформы inSales, которое имеется в распоряжении «Реального времени».

Наиболее заметный рост выручки зафиксирован в Республике Саха — 51,8%. В пятерку также вошли Забайкальский край (+47,3%), Москва (+38,8%), Ульяновская область (+38%) и Республика Алтай (+36,7%). В натуральном выражении лидировали Забайкальский край (+24,4%), Якутия (+24%), Москва (+11,4%), Сахалин (+11,3%) и Карачаево-Черкесия (+9,8%).

Самый значительный рост выручки среди категорий показали молочные десерты — +38% при увеличении числа покупок на 16,7%. Кисломолочная продукция прибавила 36% в денежном выражении и 8,4% в объеме, сыры — 29,3% и 11,2% соответственно. Молочные коктейли выросли на 26,6% в деньгах, творог — на 26% при росте объема на 6%.

При этом объем продаж сливочного масла сократился на 5,7%, сырков — на 4,7%, йогуртов — на 3%, сливок — на 2,5%. Несмотря на снижение в натуральном выражении, выручка в этих категориях увеличилась в диапазоне от 16,3% до 24,1%.

Онлайн-продажи молочной продукции в 2025 году выросли на 31,5% в денежном выражении и на 14,8% по количеству покупок. Наибольший прирост выручки в интернете показали молочные коктейли — 67,3%, кисломолочная продукция — 59,8%, десерты — 36,7%, йогурты — 34,1%, молоко — 32,7%. По количеству упаковок лидировали коктейли (+43,7%), кисломолочная продукция (+21,7%), десерты (+21,6%), йогурты (+18,8%) и сыры (+16,3%).

Средний чек при онлайн-покупке молочной продукции составил 4 487 рублей. У производителей сыра, работающих через онлайн-каналы, оборот вырос на 31%, количество заказов — на 11%, средний чек достиг 5 378 рублей.

Структура спроса различается по возрастным группам. Молоко остается самой популярной категорией для всех возрастов — от 50,6% среди потребителей до 16 лет до 86,1% среди покупателей старше 65 лет. У молодежи выше доля покупок мороженого и йогуртов, тогда как начиная с 25 лет растет спрос на сыры, творог и кисломолочную продукцию. Среди потребителей старше 55 лет в число наиболее востребованных товаров входит сметана — ее приобретают 75,6% в группе 55—64 года и 77,6% — старше 65 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что Казахстан стал главным импортером российской молочной продукции.

Ариана Ранцева