ЦАХАЛ опровергла сообщение КСИР о нападении на офис Нетаньяху

Ранее сообщалось, что судьба премьер-министра Израиля неизвестна после удара Ирана

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова прокомментировала на русском языке заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об атаке на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив недостоверность распространяемой информации. Как сообщает RTVI, Уколова назвала подобные утверждения плодом фантазии, не имеющей ничего общего с действительностью.

Она подтвердила факт запуска ракет из Ирана по Израилю в 12:02, после которого прозвучали сирены воздушной тревоги в ряде районов страны и были задействованы средства перехвата. Несмотря на атаку, сообщений о потерпевших или материальных убытках пока не поступало.

— Цель этих пусков неизвестна, однако ясно одно — поставленной цели достичь не удалось, — отметила пресс-секретарь.

Ранее появилась информация, что Иран ударил по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а судьба госдеятеля была неизвестна.



Наталья Жирнова