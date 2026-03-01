В поражении от «Динамо» нет виноватых, просто Евсеев оказался хитрее Артиги

Испанский тренер начал карьеру в «Рубине» с «баранки» в Каспийске

«Рубин» проиграл в гостях махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2 в первом матче Франка Артиги у руля казанцев. Решающими для итогового результата стали два точных удара с пенальти в исполнении хозяев. На характер самой игры повлиял сильнейший снегопад, заставивший тренеров уйти от изначальных установок. В чем рулевой соперников Вадим Евсеев переиграл Артигу и почему поражение от «Динамо» может стать судьбоносным — читайте в репортаже «Реального времени» из Каспийска.

Сугробы чуть не отменили матч

На первый весенний матч сезона «Рубин» организовал представителям прессы поездку в Каспийск, где команде предстояло сразиться с махачкалинским «Динамо». Повод для этого был веский — дебют нового главного тренера Франка Артиги. Испанца назначили в середине января, но официальных поединков у команды еще не было.

Поездка в Каспийск выдалась для журналистов, среди которых был корреспондент «Реального времени», непростой, местами, приключенческой. Вылет из Казани состоялся в день, когда на территории республики впервые объявили режим ракетной опасности. Посадку на самолет задержали на почти пять часов, поэтому в пункте назначения мы оказались ровно в полночь. А уже в день матча в Каспийске зарядил сильнейший снегопад, который продлился пару часов и закончился лишь по окончании матча.

Реальное время / realnoevremya.ru

К слову, игру вовсе могли отменить. За два часа до стартового свистка поле «Анжи Арены» представляло из себя, скорее, лыжный стадион, чем футбольный. К столь обильным осадкам сотрудники арены были не готовы. То ли в шутку, то ли всерьез даже появилась информация, что на весь стадион отыскали всего четыре лопаты для чистки снега.

Чистили сугробы, действительно, долго. В результате судье встречи пришлось отложить начало матча на полчаса. За это время должно было стать понятно, возможно ли проведение игры в таких погодных условиях или придется перенести поединок на другую дату. Откладывать более не стали, и команды вышли на поле ровно за минуту до назначенного срока.

Тренеры упростили игру, уйдя от своего стиля

Сам матч изначально обещал стать противостоянием двух тренеров, которые возглавили свои команды этой зимой. Франк Артига пришел в «Рубин» в январе, сменив на посту рулевого Рашида Рахимова. Вадим Евсеев стал главным тренером «Динамо» в конце декабря, заняв освободившееся после отставки Хасанби Биджиева место. Встреча в Каспийске для обоих стала дебютной в официальных матчах за клубы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пересечения тренеров были не только в этом. Раньше Рахимов и Биджиев ставили «Рубину» и «Динамо», соответственно, оборонительный футбол. Артига и Евсеев сразу же обозначили — будем играть в атаку. У кого зимой получилось сработать лучше можно было сравнить в первом весеннем туре.

Только вот погодные условия вынудили внести коррективы. Тренеры отошли от наигранных на сборах установок и максимально упростили игру. Артига даже намекнул на предматчевой пресс-конференции, что играть на таком поле невозможно.

— Это мое возвращение в Россию и такая встреча с погодой. Ничего страшного — мы готовы играть. Может быть, состояние поля улучшится, но, наверное, в таком состоянии, как сейчас, играть сложно и едва ли возможно, — сказал Артига в эфире телеканала «Матч! Премьер!».

По всей вероятности, на основе этих слов испанца комментатор встречи Дмитрий Шнякин сделал поспешные выводы, заявив в эфире, что «Рубин» испугался выходить на игру из-за непогоды. Ничего такого не было. Футболисты спокойно готовились к матчу, хотя все вокруг понимали — встречу логичнее перенести.

«Рубин» слишком долго привыкал к полю

Переход на прямолинейный упрощенный футбол, видимо, наложил отпечаток на стартовый состав «Рубина». Артига с первых минут выпустил на поле тройку центральных защитников, где в трио с Игором Вуячичем и Денилем Мальдонадо значился Егор Тесленко. Выбор неочевидный, скажем прямо. Все сборы в Турции там наигрывался Константин Нижегородов. И объяснялось это очень легко — считается, что у последнего лучше развит первый пас, чем у Тесленко.

В остальном состав был без неожиданностей. Роль латералей отводилась Илье Рожкову и Андерсону Арройо, в центре полузащиты вышли Марат Апшацев и Богдан Йочич, а на острие действовал Жак Сиве. Помогать ему на позициях «десяток» предстояло Дардану Шабанхаджаю и Велдину Ходже.

Но привыкать к непростым условиям пришлось слишком долго. За первые полчаса игры «Рубин» никак не проявил себя в атаке, пропустив при этом две красивые комбинации соперника, а также гол в свои ворота. На 25-й минуте встречи Гамид Агаларов реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра ВАР, и вывел хозяев вперед в счете — 1:0.

Спустя 10 минут «Рубин» отыгрался. Рожков опасно пробил из штрафной, его удар заблокировали защитники, но Шабанхаджай первым подоспел на добивание — 1:1. Казалось, на этом подопечные Артиги ухватятся за результат и добьют «жертву».

Евсеев внес коррективы в перерыве

Но второй тайм в исполнении «Динамо» стал настоящим откровением. Махачкалинцы вместо дальнейшего упрощения стиля заиграли в симпатичный футбол. Игроки хозяев перехватили инициативу и заставили казанцев играть вторым номером.

У «Рубина» ничего не клеилось. Не помогли ни выходы на замену новичков Игнасио Сааведры (Начо) и Назми Грипши, ни молодого таланта Даниила Моторина. Первый из них вообще стал главным разочарованием в составе «Рубина». Начо не успевал за соперниками, отдавал запоздалые пасы, а в концовке «привез» пенальти. Хазем Мастури был точен с «точки» и установил окончательный счет — 2:1 в пользу махачкалинцев.

предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

После матча сразу несколько представителей «Динамо» в беседе с корреспондентом «Реального времени» признались, что Евсеев внес решающие коррективы в игру команды.

— Были уточнения от тренерского штаба, но уточнения были футбольного плана. Просили не давать передачи поперек поля, стараться играть вперед. В перерыве тренеры сделали акцент на том, что нам не надо упрощать игру. Сказали просто так не выбивать мяч вперед, потому что так результата мы не добьемся. Была установка начать играть низом, как наигрывали на сборах, — сказал Идар Шумахов корреспонденту «Реального времени».

Его слова подтвердил и тренер «Динамо» Анзур Садиров. В разговоре с «Реальным временем» он добавил, что во втором тайме снегопад ослабел и поле стало удобным для команды.

— Там и снег перестал идти, и поле стало больше зеленым, чем белым. Плюс ребята сняли с себя груз ответственности. У нас получилось заставить соперника играть вторым номером. Мы доказали, что команда способна показывать атакующий футбол, — заявил Садиров.

Виноватых нет, а поражение есть

После игры на лице Артиги не было привычной улыбки, присущей европейским тренерам. Правда, при поражениях улыбаться не принято ни в какой стране мира. Франк подтвердил, что пришлось уйти от заранее наработанных установок и упростить футбол команды в Каспийске.

— Сегодня было сложные условия, возможно они такие же в Москве или в Казани, но здесь они были чрезмерными. Поле было не в том состоянии, на котором можно было бы играть в футбол. По сути всю установку, которую готовили, невозможно было реализовать. Мы были близки к ничьей, а соперник в концовке заработал пенальти и реализовал его, — сказал после игры Артига.

Реальное время / realnoevremya.ru

Безусловно, испанский тренер «Рубина» прав. Поле внесло существенные коррективы в игру, а результат «Динамо» был сделан двумя реализованными пенальти. Виноватых в этом поражении у казанцев просто нет. Просто Евсеев догадался вернуть в действие изначальные тактические наработки, а Артига не рискнул. Возможно, российский специалист оказался лучше готов к стихийным ситуациям, чем его испанский коллега.

Но этим поражением команда поставила Артигу в непростое положение. Впереди «Рубин» ждет непростая связка домашних матчей против чемпиона страны «Краснодара» и одного из грандов РПЛ «Локомотива». И уже сейчас федеральные эксперты наверняка не упустят возможность «попрыгать на костях» испанского тренера казанцев. Страшно представить, что будет, если весну Артига начнет с «баранки» в трех матчах.