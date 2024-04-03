Рустам Минниханов об атаке на Татарстан: «Ребята, очнитесь! Никто нас не защитит, кроме нас самих»

Фото: Максим Платонов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал вчерашний инцидент с атакой беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» и Нижнекамск.

— Вчерашняя ситуация показала, какие участки самые поражаемые и ощутимые. Конечно, это энергетика, от них зависят все производства. И наш враг это чувствует. В первую очередь обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя, — отметил глава республики.

Также Рустам Минниханов заявил о необходимости всем экстренным службам всегда быть наготове — на случай возникновения каких-либо экстренных ситуаций или ЧП.

— Везде должен быть запас, везде должны быть бригады. Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город, — отметил он.



Одна из обучающихся в Елабуге студенток рассказала о своем состоянии после происшествия.

— Сейчас со мной все в порядке, — поделилась Отиено Макрене Ошиенг, участница программы «Алабуга Старт» из Кении. — Те, кто совершил атаку на наше общежитие, — настоящие варвары и заслуживают очень серьезного осуждения. На мой взгляд, целью было нас запугать, я хочу вам сказать, что это у них не получилось. Меня не испугать, ведь «Алабуга» — сильное место, и мы справимся, — заключила студентка.

Напомним, в результате вчерашнего нападения на объекты Татарстана пострадали 14 человек. При этом не было нанесено серьезных повреждений, технологический процесс предприятий также не нарушен, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Луиза Игнатьева, Олег Исаков